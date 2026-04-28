Niko ne može da očekuje da karijera Novaka Đokovića traje još 10 godina, ali... Jasno je da Srbin radi sve da produži svoj vreme na teren.

Dominacija Novak Đokovic trajala je godinama, ali poslednji mečevi otvorili su pitanje – da li se nešto menja u njegovoj igri? Iako rezultati ne ukazuju na drastičan pad, postoje suptilni signali koji privlače pažnju analitičara i navijača.

Pre svega, primetan je manji intenzitet u ključnim momentima. Novak je važio za igrača koji rešava mečeve u najtežim situacijama, ali sada protivnici češće uspevaju da ga uvedu u neizvesne završnice. To ne mora nužno da znači pad forme, već možda drugačiji način raspodele energije tokom turnira.

Takođe, vidi se promena u taktici. Manje dugih razmena i više pokušaja da se poeni skrate ukazuju na prilagođavanje – bilo fizičkom stanju, bilo novim izazovima na terenu. Ovakve promene često dolaze neprimetno, ali dugoročno mogu imati veliki uticaj.

Fizički aspekt je još jedan detalj koji se ne sme zanemariti. Iako i dalje deluje spremno, povremeni znaci opreznijeg kretanja i kontrolisanijeg ritma igre sugerišu da Novak pažljivije bira trenutke kada će “dodati gas”.

Ipak, ključno pitanje je motivacija. Nakon svega što je osvojio, logično je da fokus prebacuje na najveće turnire i pažljivo tempira formu. To može ostaviti utisak oscilacija, ali zapravo predstavlja strategiju.

Na kraju, možda ne gledamo pad, već evoluciju. Šampioni poput Novak Đokovic ne nestaju – oni se prilagođavaju. I upravo u toj sposobnosti leži razlika između velikih i najvećih.

Novak ima priliku da na Rolan Garosu još jednom šokira svet tenisa i ostavi sve u prašini.