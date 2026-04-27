Peti teniser sveta Feliks Ože-Alijasim nije uspeo da se plasira u osminu finala mastersa u Madridu.

Od Ože-Alijasima je bolji bio mladi belgijski teniser Aleksander Bloks sa 2-0 u setovima – 7:6(3), 6:3 – posle nešto više od 90 minuta igre.

Ovo je odlična vest i za najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, pošto je Kanađin mogao da ga pretekne na četvrtom mestu ATP liste. Ovako, Novak ima 650 bodova više od Alijasima.

Fenomenalno je igrao 21-godišnji Belgijanac, u taj-brejku napravio preokret od 0-2 do 7-3, a onda u drugom setu posle uvodnih 0:30 u svom gemu osvojio osam poena zaredom i poveo sa 2-0.

Ože-Alijasim se od toga nije oporavio i na riternu nije ni pripretio protivniku do kraja meča.

Bloks u osmini finala Madrida, što mu je najbolji uspeh u karijeri na mastersima, igra protiv Fransiska Serundola.