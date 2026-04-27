Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije igrao još od mastersa u Indijan Velsu, gde je izgubio u četvrtfinalu od Džeka Drejpera. Propustio je Srbin masters u Majamiju, Monte Karlu, Madridu...

Ipak, sva je prilika da će se uskoro vratiti na teren i da će na Rolan Garosu pokušati da stigne do 25. grend slem trofeja. Uvertiru za slem u Parizu mogao bi da ima na mastersu u Rimu koji počinje sedmog maja.

Novak se trenutno nalazi u Beogradu i sparinguje sa Švajcarcem srpskih korena Nikolom Đošićem. Reč je o momku koji ima 18 godina i još uvek nema nastup na ATP turnirima.

Đoković prošle godine nije igrao u Rimu, pa bi mogao da prestigne Aleksandera Zvereva koji je treći reket sveta. Da bi se to dogodilo, potrebno je da daleko dogura u prestonici Italije, ali i da Nemac ispadne u ranoj fazi turnira. To bi moglo da bude jako bitno pred žreb za Rolan Garos, pošto na njemu neće biti Karlosa Alkaraza, pa to znači da će drugi nosilac izbeći Janika Sinera sve do finala.