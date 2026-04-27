Mika Murinen i zvanično više nije košarkaš Partizana. Mladi Finac je među crno-bele stigao u septembru prošle godine, ali nije dobio pravu šansu pošto je odigrao 14 utakmica.

On je za ESPN potvrdio da karijeru nastavlja u koledž košarci i to kod dobro poznatog trenera, Džona Kaliparija na univerzitetu Arkanzas.

Murinen spada među najtalentovanije igrače generacije (5 star recruit) i takvi obično napuste NCAA nakon samo jedne sezone, odnosno "one and done" (jedna sezona i gotovo).

Kako prenosi Mozzart sport, Partizan je odlaskom Murinena već zaradio 500.000 dolara, ali bi prihod mogao da bude veći. Naime, ukoliko posle jedne sezone u NCAA ode u NBA, srpski klub će inkasirati još milion dolara, što je ukupno 1,5 miliona dolara od transfera finskog košarkaša.