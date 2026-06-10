Uroš Sremčević naredne sezone igraće za Radnički iz Kragujevca kao pozajmljeni fudbaler Crvene zvezde.

Sremčević se tako vraća u svoj matični klub, za čiji prvi tim nikada nije debitovao.

Još kao tinejdžer se otisnuo u lučansku Mladost, gde je eksplodirao u prvom timu tokom jeseni 2023. godine, nakon čega ga je u višemilionskom transferu otkupila Crvena zvezda.

Međutim, nikako nije uspeo da se nametne na Marakani, kao ni tokom pozajmica u Napretku, ali i Mladosti, gde se ranije vinuo ka šampionu Srbije, te ni u filijali Grafičaru i omladinskom sastavu crveno-belih.

Nedavno je na mesto trenera vraćen Feđa Dudić posle manje od godinu dana i veoma loše sezone, dok je kao prvo pojačanje angažovan nekadašnji bek Partizana Nemanja Miletić, koji stiže iz Novog Pazara.