Fudbaler Crvene zvezde Uroš Sremčević će predstojeću sezonu provesti na pozajmici u Radničkom 1923, saopštili su Kragujevčani.

Pored jednogodišnje pozajmice, Radnički će na kraju sezone imati mogućnost da otkupi ugovor 20-godišnjeg srpskog napadača.



Sremčević je prethodnu sezonu proveo na pozajmicama u Mladosti iz Lučana i kruševačkom Napretku, a na ukupno 31 odigranoj utakmici postigao je samo jedan gol i upisao dve asistencije.



U Crvenu zvezdu je došao u februaru 2024. godine iz lučanske Mladosti, i od tad je za beogradske crveno-bele odigrao samo 10 utakmica, na kojima je postigao četiri pogotka.