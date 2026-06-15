Reprezentativac Srbije Vladimir Lučić napustiće Crvenu zvezdu i pojačati Dinamo Drezden, javlja Sportal.

Zvezda će od ovog posla inkasirati 300.000 evra.

Potencijalno, prvak Srbije može da zaradi dva i po miliona evra, jer će toliki biti Lučićev otkup ako nemački klub poželi da ga zadrži.

Podsetimo, Lučić je u karijeri nosio dresove IMT-a, Crvene zvezde i Čukaričkog. Za Zvezdu nastupa od sezone 2022/23, s tim što je dva puta išao na pozajmice, upravo u IMT i Čukarički.

Prošle sezone nosio je crveno-beli dres i sa Zvezdom osvojio duplu krunu, postigavši dva gola i upisavši četiri asistencije na 22 odigrana meča.

Dinamo Drezden se poslednjih godina gotovo konstantno seljaka između drugog i trećeg ranga nemačkog fudbala, a prošle sezone završio je kao 11. na tabeli popularne "Cvajte".



