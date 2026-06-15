Napadač Crvene zvezde Džej Enem potpisao je novi trogodišnji ugovor sa crveno-belima, a zadužio je dres sa brojem devet.

Džej Enem je rođen 11. marta 2003. godine u Holandiji.

Na "Marakanu" je stigao u zimskom prelaznom roku na pozajmicu do kraja sezone 2025/26 i odmah se nametnuo u napadu. U debitantskoj polusezoni odigrao je 16 takmičarskih utakmica i postigao šest golova.

Snažni napadač je odličnim partijama brzo opravdao poverenje stručnog štaba i pokazao da će biti značajan igrač za crveno-bele tim u narednom periodu.

- Drago mi je što sam ovde i daću sve od sebe za klub. Zadovoljan sam prošlom sezonom, mislim da sam igrao dobro. Dosta sam napredovao i želim da nastavim tako. Ambicije za sledeću sezonu su da se kvalifikujemo u Ligu šampiona, da osvojimo duplu krunu i da postignem mnogo golova. Mislim da mogu da postignem više golova sledeće sezone. Nadam se da ćete uživati i daću sve od sebe - rekao je Enem.

Pre Enema, dres sa brojem devet u Zvezdi nosio je Šerif Ndiaje.