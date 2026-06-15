Ergin Ataman nije više trener Panatinaikosa! Posle tri godine saradnje, grčki velikan zvanično se oprostio od turskog stručnjaka koji je klubu doneo povratak na evropski vrh i jedan od najvećih uspeha u novijoj istoriji.

Panatinaikos je vest potvrdio emotivnim video-snimkom objavljenim na društvenim mrežama, uz kratku poruku: „Hvala ti, Ergin.“

Time je stavljena tačka na mandat trenera koji je u Atinu stigao leta 2023. godine sa zadatkom da vrati slavni klub među najbolje ekipe Evrope.

Ipak, sezona 2025/26 nije ispunila velika očekivanja. Nakon rezultata koji nisu bili u skladu sa ambicijama kluba, došlo je do rastanka, a Panatinaikos je odlučio da krene u novu eru bez čoveka koji je obeležio prethodne tri godine.

Ataman iza sebe ostavlja dubok trag u Atini i period koji će navijači dugo pamtiti, dok se sada čeka odluka uprave o tome ko će preuzeti jedan od najzahtevnijih trenerskih poslova u evropskoj košarci.

-Zaista sam proveo neverovatno vreme u Atini, u ovoj divnoj zemlji, i ponosan sam što sam radio sa Panatinaikosom i porodicom Janakopulos. I naravno, ponosan sam što sam u ove tri godine doneo ova četiri neverovatna trofeja. Pre svega, titulu šampiona Evrolige. Zato ću se celog života sećati ovih dana, neverovatne zabave, neverovatne podrške porodice Panatinaikosa, za sve nas. Ponosan sam i na doprinos koji sam pokušao da dam između dve zemlje, između Turske i Grčke. I veoma sam zadovoljan zbog svih prijateljski nastrojenih ljudi koje imam, koje sam upoznao u Grčkoj. Ne samo navijača Panatinaikosa, već i mnogih navijača drugih klubova, mnogih ljudi. Zato vam mnogo hvala za ove tri godine koje smo proveli zajedno. Ali sada je vreme za novu eru za sve nas - izjavio je Ataman.