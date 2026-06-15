Sari je na mestu trenera Atalante zamenio Rafaelea Paladina, koji je pre nedelju napustio klub iz Bergama.



- Atalanta sa zadovoljstvom objavljuje da je vođstvo prvog tima povereno Sariju, čija velika karijera obuhvata i vođenje preko 800 utakmica u ulozi šefa struke, kao i niz trofeja među kojima su Liga Evrope i Skudeto - stoji u saopštenju kluba iz Bergama.



Sari (67) je krajem maja sporazumno raskinuo ugovor sa Laciom, a pre toga je, između ostalih, trenirao i Juventus, Čelsi, Napoli, Empoli, Peruđu, Sorento, Alesandriju, Groseto, Veronu, Avelino, Areco i Peskaru.

Fudbaleri Atalante su prošlu sezonu u Seriji A završili na sedmom mestu na tabeli i igraće u kvalifikacijama za Ligu konferencija.