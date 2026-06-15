Fudbaler, Rafa Mir, osuđen je na osam godina i šest meseci zatvora zbog krivičnog dela seksualnog napada, koje se, prema presudi, dogodilo 01.septembra 2024. godine u jednoj kući u stambenom kompleksu Tore en Konil u opštini Betera u Španiji.

Presudu je izreklo Četvrto odeljenje Pokrajinskog suda u Valensiji, uz napomenu da ona još uvek nije pravosnažna i da postoji mogućnost žalbe, a prenosi "Mundo Deportivo".

Prema odluci suda, Mir je dobio sedam godina zatvora za seksualni nadad i dodatnih 18 meseci za nanošenje telesnih povreda.

Izrečena mu je i zabrana prilaska žrtvi na udaljenost manju od 500 metara u periodu od 10 godina, kao i obaveza da isplati 14.000 evra za fizičke povrede i 50.000 evra za nematerijalnu štetu.

U istom postupku je osuđen i fudbaler Pablo Jara, koji je dobio dve godine zatvora za seksualni napad i dodatnih meseci za krivično delo protiv moralnog integriteta u vezi sa drugom žrtvom.

Njegova kazna uključuje i zabranu prilaska žrtvi u trajanju od pet godina, kao i obavezu isplate odštete od 280 evra za fizičke povrede i 6.000 evra za nematerijalnu štetu.

Sud je naložio i pokretanje istrage zbog mogućeg krivičnog dela lažnog svedočenja, koje se odnosi na postupanje pripadnika lokalne policije iz Betere, koji su prvobitno bili uključeni u slučaj.