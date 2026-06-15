Džeri de Jong je preminuo u 61. godini. Reč je o ocu bivšeg reprezentativca Holandije Najdžela de Jonga. Kako se navodi, on je preminuo uoči prve utakmice Holandije na Svetskom prvenstvu.

De Jong obavlja funkciju tehničkog direktora holandskog saveza.

Njegov otac, Džeri de Jong, tri puta je imao priliku da brani boje Holandije, tokom 90-ih godina prošlog veka.

Igrao je za holandski PSV, Groningen, Herenven i francuski Kaen.

- Sa velikom tugom smo primili vest o smrti Džerija de Jonga. Bivši profesionalni fudbaler i nekadašnji reprezentativac nastupio je tri puta za selekciju Holandije između 1990. i 1991. godine. Otac Najdžela de Jonga preminuo je u 61. godini. Rođen je u Paramaribu, odrastao u Amsterdamu i izgradio ime kao defanzivac u holandskom fudbalu. Za reprezentaciju je debitovao u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 1992. protiv Grčke u novembru 1990. godine i ukupno je zabeležio tri nastupa. Porodici, prijateljima i bivšim saigračima upućujemo iskreno saučešće zbog ovog gubitka - glasi saopštenje fudbalskog saveza Holandije.