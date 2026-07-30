Fudbaleri Železničara iz Pančeva, idu na gostovanje portugalskoj Bragi u revanš meču drugog kola kvalifikacija Lige konferencije.

U prvom meču, koji je igran u Pančevu, bilo je 1:0 za Bragu.

Meč pratite uživo putem našeg portala:

Braga - Železničar (4:0)

Braga: Fontes - Gomez, Barsija, Karvaljo, Ari-Embi - Mutinjo, Gorbi, Huseinbašić - Silva, Orta, Viktor

Železničar: Popović - Đuričić, Milikić, Vidojević, Tegeltija - Jevremović, Sabo, Šekularac - Simao, Ankeje, Jovanović

Drugo poluvreme:

90. minut - Dva minuta nadoknade

85. minut - Gool! Braga dolazi i do 4:0!

83. minut - Odbranila se Braga! Tošić je bio u neverovatnoj prilici!

63. minut - Odbranio je Popović, ali je na kraju ipak bio gol, Viktor je posle odbitka smestio loptu u mrežu! - 3:0 za Bragu, a ukupno 4:0

62. minut - Potpuno neverovatno! Golman Zoran Popović je skrivio novi penal, srušio je jednog igrača Brage, ovo je treći jedanaesterac koji je napravio...

52. minut - Slabo za sada ima nekih dešavanja u "Kamenolomu" na startu drugog perioda igre

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

Prvo poluvreme:

44. minut - Gool! Novi gol Brage, Portugalci praktično rešili pitanje pobednika... - 2:0

25. minut - Braga vodi! Zoran Popović je opet skrivio jedanaesterac kao i u prvom meču, pa su Portugalci poveli sa bele tačke - 1:0

15. minut - Žuti karton za Jovanovića, koji je prekinuo kontru Brage.....

10. minut - Imali su Pančevci sada i sreće! Došla je lopta do Horte, ali on loše vratio loptu nazad, ipak, uspeli su do raščiste igrači Železničara

6. minut - Prva šansa za Železničar! Lopta je pala u kazneni prostor posle slobodnog udarca, ali, odbrana Brage je dobro reagovala

1.minut - Počela je utakmica u Bragi!

19.45 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Brage.