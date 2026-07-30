Crvena zvezda je pobedila ekipu Larna iz Severn irske ukupnim rezultatom 9:0, ali može se reći da se između navijača i predstavnika oba kluba razvilo istinsko sportsko prijateljstvo.

Trener gostiju Gari Haveron je iskren i svestan da je njegov tim daleko od nivoa Beograđana.

– Teško da ćemo skoro igrati protiv ovakve ekipe. Voleo bih da se to desi, ali realno teško je. Znam da ćemo trpeti kritike, uvek je tako posle neuspeha posle Evrope. Međutim, ljudi moraju da razumeju sa kakvim protivnikom smo se susreli. Teško je to razumeti dok ne izađate na teren i uživo to vidite. Evropski fudbal je neverovatno težak. Ljudi možda nisu ni svesni koliko je bilo vruće, pekli smo se celo veče. Nismo imali ni mnogo vremena da se naviknemo na to, jer gledali smo da uštedimo što je više moguće novca. Došli smo praktično direktno na utakmicu. U evropskim takmičenjima sve su to stvari koje mogu da naprave razliku, rekao je Haveron.

On je posle meča ostao da gleda kako navijači Crvene zvezde pozdravljaju igrače, a istakao je da su mnogo lepo primljeni u Beogradu.

– Postao sam navijač Crvene zvezde, jer njeni navijači su apsolutno nestvarni. Bili su fantastični celu utakmicu, to kako su se ophodili prema nama. Njihov šef Dejan Stanković je bio klasa i kao igrač i sada kao trener, veliki je gospodin. Videli smo momka kao što je Marko Arnautović, koji nije mogao da bude finiji. Prati ga glas da je namćor, izgleda opasno, ali je izuzetno fin i dobar momak. Doneo je majice za ekipu. Sve što je uradio zaslužuje puno poštovanja. Sve u svemu ovo je bila sjajna prilika da naučimo mnogo toga, da budemo bolji, završio je trener Larna.