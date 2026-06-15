Meč u "Mercedens Benc" Areni nije počeo onako kako je aktuelni prvak Evrope zamišljao. Nekako se usporeno igralo, bez prevelikih šansi na obe strane. Tek po koji put bi Španija zapretila, ali, sve su to bili mlaki naleti "crvene furije".

Čekalo se da Španci konačno proigraju kako se i očekuje protiv debitanta na Mundijalu, a to se konačno i desilo pred kraj prvog poluvremena.

Najpre je u 40. minutu Španija ima dve odlične šanse. Kukurelja je vratio loptu, šutirao je Feran Tores, ali je lopta uzdrmala prečku! Odbila se lopta u kazneni, vratila se nazad, a glavom je pokušao Mikel Ojarsabal, međutim, to je sjajni Vozinja odbranio.

Potom, igrao se 45. minut, a tu je ponovo u prilici bio Tores. Ipak, šutirao je pravo u Vozinju.

Odlični 40-godišnji golman je sačuvao mrežu "plavih ajkula", pa se na poluvreme otišlo rezultatom 0:0.

U nastavku, Španija je uspela da konsoliduje redove. Shvatili su ozbiljnost situacije, pa se uglavnom igralo na polovini fudbalera Zelenortskih Ostrva.

Ipak, gola i dalje nije bilo za evropskog šampiona...grčevito su se branili protivnici.

Selektor Španije je morao da reaguje, pa je u 71. minutu ušao i Lamin Jamal, što je izazvalo oduševljenje na tribinama.

Ipak, do kraja utakmice, promene nije bilo, napadali su evropski prvaci, ali su se sjajno branili Ostrvljani i uspeli su da osvoje istorijski bod na debitantskom Mundijalu i to protiv moćne Španije!

ŠPANIJA - ZELENORTSKA OSTRVA (0:0)

Stadion: "Mercedes Benc" (Atlanta)

Španija: Unai Simon - Ljorente, Pau Kubarsi, Laporte, Kukurelja - Fabijan Ruiz, Pedri, Rodri - Feran Tores, Ojarzabal, Gavi

Zelenortska Ostrva: Vozinja - Moreira, Lopes, Dini, L. Kabral - Duarte, Lenini, Mendeš, Monteiro, J. Kabral - Livramento



Drugo poluvreme:

90. minut - Kontra za Zelenortska Ostrva, ali, ništa od toga, još pet minuta do kraja!

82. minut - Napada "crvena furija", al, vremena je sve manje!

71. minut - U igru ulazi i Lamin Jamal! Španija kreće u potpunu ofanzivu

66. minut - Za sada, Zelenortska Ostrva odolevaju napadima Španije, a za sve to je zaslužan golman Vozinja

61. minut - Sve opasnije deluju Španci na terenu, u ovim trenucima se uglavnom igra na polovini

51. minut - Probao je Fabijan Ruiz, ali je ta lopta završila daleko preko gola gostiju

46. minut - Počeo je drugi period igre

Prvo poluvreme:

Poluvreme!

45. minut - Ponovo Feran Tores, ali, opet nije uspeo da savlada Vozinju, koji je uhvatio živu loptu, austajder odoleva u Atlanti

42. minut - Pokušao je debitant u kontri da proba da ugrozi gol Španije, ipak, spetljali su se pred kaznenim prostorom "crvene furije", pa je propala ova šansa...

39. minut - Konačno! Prva, ozbiljna šansa na utakmici za Španiji! Feran Tores je pogodio prečku!

29. minut - Kukurelja je bio u prilici, međutim, i dalje nismo videli pravu šansu na utakmici

22. minut - Kratka pauza za osveženje, pa nastavak poluvremena, koje i nije toliko dinamično kako sada stvari stoje

17. minut - Bez previše prekida u ovim trenucima, utakmica bez jakog ritma, ali. očekuje se agresivnija "crvena furija" kako vreme bude odmicalo

12. minut - Autsajder odoleva evropskom prvaku za sada...

9. minut - Za sada bez prevelikih dešavanja na terenu

1.minut - Počinje utakmica!

17.00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Španija - Zelenortska Ostrva. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Atlante.