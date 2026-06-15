Sara je odlučila da svoje bokserske rukavice sa meča gde joj je protivnica Leticija Amanua iz Gane, koja do sada nema poraz (6 pobeda, 4 nokauta), stavi na aukciju kako bi se skupio novac za lečenje Anastasije Obradović iz Ljubovije.

Biće to borba dve neporažene bokserke, a Sara je uoči svog nastupa zamolila sve koji su u mogućnosti da pomognu Anastasiji Obradović.

Anastasija je 1. decembra 2024. godine doživela tešku saobraćajnu nesreću, posle čega je počela borba da se oporavi i ponovo normalno živi. Porodica vodi bitku da Anastasiju prebace u Univerzitetsku bolnicu u Cirihu, gde je neophodan novac od 400.000 evra.

- Ćao svima. Kao što već znate, svoj profesionalni meč koji će se održati u Beogradu 19. juna posvetila sam humanitarnoj akciji za Anastasiju Obradović iz Ljubovije. Verujem da sport ima najveću vrednost kada može nekome da pomogne, zato vas pozivam da pokažemo humanost i podršku. Želim da vas pozovem da učestvujete u aukciji bokserskih rukavica i ja taj dan bokosvati, a sav prihod će ići za Anastasijino lečenje.

U narednim danima ćemo objavljivati na koji način možete da pomognete. Hvala vam od srca na svakoj podeljenoj objavi, poruci i podršci i hajde da zajedno pokažemo kako možemo da se borimo i da pomognemo nekome kome je pomoć zaista potrebna – poručila je Sara Ćirković.

Anastasiji možete da pomognete na sledeći način:

- Slanjem SMS poruke 1983 na 3030

- Uplatom na dinarski račun: 160-6000002579411-88

- Uplatom na devizni račun: 160-6000002580787-34 IBAN: RS35160600000258078734 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Pored Sare Ćirković, na Balkan Boxing 8 ćemo imati još šest borbi – Tomislav Vukomanović brani WBC international silver titulu, a rival mu je neporaženi šampion Afrike Derik Kvej. Bore se i Vaso Bakočević i Dušan Džakić, MMA legende koje će se oprobati u profi ringu, a čekaju nas i spektakularne borbe u duelima Marko Marić – Nejc Petrič, Darko Stevanović – Georgi Umekašvili, Leo Cvitanović – Merab Turkadze, Benjamin Poturak – Kristijan Farkaš.

Karte možete nabaviti putem Tickets.rs platforme, tako što u pretrazi na sajtu ukucate Balkan Boxing 8, a cena je 4.000 dinara.