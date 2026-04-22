U osmini finala Sara je boksovala protiv domaće predstavnice Tatijane de Žezus, drugog nosioca ovog takmičenja sa kojom je imala priliku i da sparinguje tokom kampa u Foz do Iguasu pre samog dolaska na Svetski kup. Plasman među osam najboljih Ćirkovićeva je izdejstvovala pobedom nad Brazilkom 5:0.

U prvom kolu ovog prestižnog i po kvalitetu takmičarki turnira koji se možete vrednovati kao Prvenstvo sveta, zlatna devojka srpskog boksa Ćirkovićeva u kategoriji do 54 kg salvadala je Argentinku Melani Martinez 5:0 i pokazala da sa razlogom nosi lentu prve bokserke na svetskoj rang listi.

Za plasman u polufinale Sara će se boriti protiv Irkinje Dženifer Lehejn.

Ovaj Svetski kup je takmičenje od velikog značaja i zbog bodova za rang listu World Boxing. Turnir u Brazilu okuplja čak 342 takmičara iz 47 zemalja, što jasno govori o težini izazova, ali i prestižu koji donosi medalja sa ovog takmičenja. Finalne borbe zakazane su za 25. april.