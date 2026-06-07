Očigledno je da mnogim vaterpolistima prija klima u kragujevačkom Velikom parku, pa se posle izvesnog vremena vraćaju u Radnički. To je učinio i Nikola Lukić (32), koji se posle tri sezone vratio u srce Šumadije.

Reprezentativac je s „delfinima“ osvojio titulu prvaka Evrope, za Radnički je odigrao 162 utakmice i postigao 318 golova, pa deli prvo mesto na klupskoj listi strelaca s Nemanjom Stanojevićem. S Radničkim je bio šampion Jadrana i Srbije, te osvojio dva nacionalna kupa.

- Presrećan sam što se vraćam u Kragujevac, grad koji za mene predstavlja drugu kuću. U Radničkom sam proveo četiri prelepe godine, velika mi je čast što ću ponovo nositi kapicu ovog kluba. Tu je veliki broj saigrača iz reprezentacije i igrača koje odlično poznajem. Verujem da nas očekuje sjajna sezona i da ćemo osvojiti sve trofeje - optimista je Lukić, koji je ponikao u Partizanu, pa potom igrao u Šapcu, Radničkom (2019-2023) i Novom Beogradu.

Ivan Marcelić, doskorašnji golman zagrebačke Mladosti, braniće mrežu Radničkog.

- Kada sam dobio poziv, nijednog trenutka se nisam dvoumio. Dobro znam kakvu reputaciju Radnički ima u evropskom vaterpolu. Znam i koliko grad živi za vaterpolo. Uz to, od Josipa Vrlića sam čuo samo najbolje o klubu, ljudima i atmosferi u Kragujevcu - kaže Marcelić.