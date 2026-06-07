Zna se, svakako, da Kragujevac drma vest da se Feđa Dudić vraća u Radnički 1923.

U nekim od medija tvrde i da su Kragujevčani kontaktirali sa stručnjakom koji je u gradu na Lepenici ostavio dubok trag. Ko je kontaktirao kad su glavni čelnici podneli ostavke, može da se nagađa.

S obzirom na to da i u Kragujevcu ima mnogo onih koji smatraju da su stručni za najvažniju sporednu stvar na svetu, mnogi tvrde da je nedavna izjava gradonačelnika Nikole Dašića putokaz za rešenje.

Dačić je na svom Instagram nalogu, povodom događaja u Radničkom, istakao:

„Kakva će biti dalja budućnost uprave kluba, dobrim delom zavisi od razgovora koji ću imati s Igorom Konatarom i Slavkom Perovićem. Svakako, i dalje će klub biti zaštićen na svaki način, a budući direktor, koliko se pitam, neće biti iz sfere politike, pa ni moj šef kabineta.“

Dašić je ocenio da je Konatar s izabranim saradnicima (Perović, Dudić i drugi) uveo klub u Superligu i direktno je zaslužan za najveće sportske rezultate u istoriji kluba.

„Ružno je takve ljude smenjivati po portalima i kuloarima“, naglasio je gradonačelnik.

Upravo to, uz konstataciju da se Dudić iz Maribora vraća u Kragujevac, kako fudbalska čaršija rezonuje, ukazuje da s Dudićem neko razgovara. Veruje se da su to Konatar i Perović. Podneli su ostavke, ali to nije prvi put, već se događalo, kao što se i događalo da se vrate na čelne funkcije.

Šta je od svega ovoga istina, znaće se uskoro. Jer, otkako se dogodio incident posle poslednje ovosezonske utakmice protiv Javora, iz Radničkog dugo nije bilo pravih informacija, osim one o ostavkama. A da li je i ona prava?

Sezona Superlige 2026/27. počeće 18. jula, kraj јesenjeg dela je planiran 6. decembra.