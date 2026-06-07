Alvara Morate nema u Čatanugi (Tenesi), gde su Španci juče postavili bazni kamp tokom Mundijala. A bio je kapiten „furije“ koja je oduvala konkurenciju na EVRO 2024.

Razumljivo, kakvu sezonu je imao napadač Milana pozajmljen Komu - 31 meč, jedan gol! - nije ni čudo što je sad samo navijač. A zapravo ga nije ni briga što nije u Sjedinjenim Državama, ponovo uživa uz suprugu Aliče Kampelo. Da, španski fudbaler i brutalna italijanska manekenka su dali braku još jednu šansu. Treću...

Morata i majka njihovo četvoro dece - blizanci Alesandro i Leonardo (7), Edoardo (5) i Bela (2) - viđeni su posle madridskog koncerta grupe „Bed Bani“. Nasmejani, nikad srećniji.

- Ne mogu da živim bez svoje žene - rekao je fudbaler koji je za Španiju odigrao 87 utakmica i postigao 37 golova.

I lepotica iz Mestrea je potvrdila pomirenje, priznajući pred novinarima da je „veoma srećna“, uz nadu da je raskid početkom ove godine bio poslednji. Prethodno rastavljanje je bilo u avgustu 2024, posle Moratinog slavlja s reprezentativnim saigračima na šampionatu u Nemačkoj.

Kad su zimus raskinuli, činilo se da je konačno. Čak se pričalo da su potpisali papire za razvod braka zasnovanog na romantičnom venčanju 2017. u Veneciji. Nekoliko meseci kasnije, eto, pokazalo se da ljubav pobeđuje...

Aliče je objavom na Instagramu s plaže u Dubaiju marta 2016. zakoračila na scenu kreatora sadržaja na društvenim mrežama. Sad ima 3,5 miliona pratilaca, a uporedo je gradila karijeru kao manekenka. U modnoj industriji 31-godišnja Italijanka - rođendan proslavila s Diletom Leotom - zastupljena je i kao preduzetnica, vlasnica brenda za negu kože.