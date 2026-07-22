Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović oglasio se na društvenim mrežama i zaintrigirao "grobare".

Crno-beli rade na sklapanju tima za sledeću sezonu. Za sada je ozvaničen samo Kevarijus Hejs, a danas se pojavila informacija da je Derek Vilis potpisao dvogodišnji ugovor sa srpskim klubom.

U jeku spekulacija se oglasio Mijailović koji je objavio kratku poruku.

- Ponekad se najvažniji posao obavlja daleko od reflektora - napisao je predsednik Partizana na društvenoj mreži "X".

Samim tim, očekuje se da Partizan vrlo brzo izađe i sa zvaničnom objavom oko toga o kome je reč. Ovoga puta nema tačnih informacija kada će to biti, kao što je bio slučaj sa Hejsom.