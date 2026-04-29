Važili su za favorita, a to su vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca i dokazali u prvoj polufinalnoj utakmici Superlige Srbije savladavši u svom bazenu Crvenu zvezdu sa 15:6 (7:0, 3:1, 1:3, 4:2)

Beograđani su zbog povreda u Kragujevac doputovali samo sa osmoricom igrača i dvojicom golmana, a trener Radničkog Uroš Stevanović je ovu priliku iskoristio da odmori standardne igrače Strahinju Rašovića, Nikolu Dedovića, Nikolu Jakšića, Nikolu Murišića, Borisa Vapenskog i Stefana Todorovskog, a šansu su dobili mladi Jovan Simović, Andrija Stanarević, Samuil Ivanov, Veljko Dončić, Jovan Gudurić i Bej Fountejn. Uz to, i ostali iskusniji vaterpolisti koji su bili u sastavu, veći deo meča odgledali su sa klupe.

Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Valiko Dadvani sa četiri gola, a Veljko Dončić postigao je gol manje..

Polufinalna serija igra se na dve dobijene utakmice, a revanš je na programu u nedelju, u Futogu, gde će Zvezda igrati kao domaćin.

RADNIČKI - CRVENA ZVEZDA 15:6 (7:0, 3:1, 1:3, 4:2)

KRAGUJEVAC – Bazen: SPD Radnički U vELIKOM PARKU.. Sudije: Goran Jovančević (Vrnjačka Banja) i Vuk Milović (Kraljevo).

RADNIČKI: Filipović, Simović, Stanarević, Ranđelović, P. Jakšić, Pijetlović 1, Prlainović 2, Ivanov 2, Dončić 3, Gudurić 1, Vlahopulos 1, V. Rašović 1, Fountejn, Dadvani 4. Trener: Uroš Stevanović.

CRVENA ZVEZDA: Mišović, Danković 1, Gajić 2, Krstić 1, Živković, Popović, Čikarić 1, Radanović 1, Kasum, Savić. Trener: Aleksandar Filipović.