Miloš Cvjetićanin nije uspeo da osvoji šampionski Glory pojas, pošto ga je Mori Kroma nokautirao letećim kolenom. Tako je Holanđanin poreklom iz Gvineje zadržao pojas u prvoj odbrani od februara kada ga je i osvojio.

Ušao je srpski borac nešto sporije u ovaj meč. Bio je oprezan, čini se i bojažljiv i delovalo je da želi da sačeka Kromu. Ipak, protivnik je bio spreman, konstantno je napadao Cvjetićanina i to mu se isplatilo.

Posle dve runde je bilo vidljivo zašto je Kroma favorit, pošto je dobio obe odlukom sudija, a onda je došla i ta kobna treća runda.

Cvjetićanin je i tu bio dosta oprezan, dok je Kroma konstantno kolenima pokušavao da pogodi Cvjetićanina.

Jedno koleno je i prošlo blok našeg borca, gde je udarilo u bradu.

Odmah je Miloš Cvjetićanin pao, a sudija je prekinuo meč, pošto Srbin nije mogao da nastavi meč, te je Mori Kroma ostao šampion.