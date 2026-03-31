Krunisani „kralj kik-boksa“ Mori Kromah (37-3-1, 21 KO) po prvi put će braniti svoju GLORY titulu svetskog šampiona u teškoj kategoriji protiv Miloša Cvjetićanina (19-5, 10 KO). Meč će se održati na događaju COLLISION 9, 13. juna u „Roterdam Ahoj“ areni u Holandiji.

Kromah je osvojio upražnjenu titulu u februaru, u finalu epskog turnira Last Heavyweight Standing, nadmašivši više od šezdeset drugih teškaša kako bi zauzeo tron nakon turnira koji je trajao godinu dana.

Miloš Cvjetićanin je takođe bio finalista u februaru i trebalo je da se suoči sa Kromahom u samoj završnici. Međutim, uprkos tome što je polomio nožni prst već u prvoj borbi, lavovski se borio kroz četvrtfinale i polufinale, ali je na kraju morao da se povuče zbog povreda neposredno pre meča sa Kromahom za glavnu nagradu.