Rukometna reprezentacija Srbije u četvrtak igra protiv selekcije Mađarske prvu utakmicu baraža za plasman na Svetsko prvenstvo u Nemačkoj.

Dva dana uoči duela operisan je Lazar Kukić. Prvi srednji bek Srbije je u polufinalu kupa Mađarske doživeo povredu ramena u meču sa Vespremom i ispostavilo se da je ona ozbiljnija nego što se očekivalo.

Operisan je u utorak u Barseloni i sada ga čeka višemesečni oporavak. Za njega je sezona završena, a u dvomeču sa Mađarima na njegovoj poziciji imaćemo Stefana Dodića i Ognjena Cenića.

Saigrači iz reprezentacije Dejan Milosavljev i Uroš Borzaš poželeli su Kukiću brz i uspešan oporavak i nakon toga naravno povratak u naš nacionalni tim.

Prvi meč sa Mađarima igramo u četvrtak od 18 časova, a revanš je za tri dana u Vespremu.



