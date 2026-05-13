Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraju u Loznici finale Kupa Srbije.

CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA 0:1

Stadion: Lagator, Loznica

Sudija: Pavle Ilić

CRVENA ZVEZDA: Mateus – Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik – Kostov, Duarte, Katai – Arnautović.

VOJVODINA : Rosić – Nikolić, Sič, Crnomarković, Lukas Baros – Petrović, Savićević - Kokanović, Vidosavljević, Ranđelović – Vukanović.

18. minut - Kakva šansa! Arnautović je mogao da donese Zvezdi izjednačenje. Duarte je poslao oštru loptu pred gol, ali reprezentativac Austrije nije uspeo da je pošalje u mrežu.

15. minut - Prvi žuti karton na meču. Vukan Savićević je zaradio javnu opomenu.

14. minut - Arnautović je već dva puta uhvaćen u ofsajdu. Vrlo otvorena utakmica od samog starta.

11. minut - Ponovo preti Voša. Prodor Nikolića i lopta za Kolarevića koji je šutirao, ali je Mateus bio siguran.

7. minut - Šansa za Kataija, ali je Rosić dobro reagovao. Odmah tenzije, došlo je do čarki nekoliko igrača dva kluba, ali je sudija Pavle Ilić smirio situaciju.

5. minut - Odmah po primljenom golu su igrači Zvezde krenuli u napad i žele što pre da dođu do izjednačenja.

2. minut - Gooooool! Kakav početak finala! Vojvodina je povela odmah na startu utakmice! Njegoš Petrović je izveo korner, a Suč je fantastično reagovao glavom i savladao Mateusa.

Utakmica je konačno počela!

20:32 - Minut ćutanja povodom smrti legendarnog funkcionera Crvene zvezde, Vladimira Cvetkovića.

20:24 - Igrači Crvene zvezde i Vojvodine izlaze na teren. Sledi zagrevanje, a onda će utakmica konačno početi.

20:00 - Kasniće početak finala zbog sukoba navijača Zvezde i policije. Prema informacijama Arene Sport, utakmica će početi za 10-15 minuta zakašnjenja.

19:35 - Biće ovo četvrti međusobni duel Zvezde i Vojvodine ove sezone. Novosađani su pobedili dva puta, a crveno-beli jednom.

19:30 - Ova dva tima se treću godinu zaredom sastaju u finalu Kupa Srbije. Prethodna dva puta je slavila Crvena zvezda sa 2:1 i 3:0.

18:47 - Evo kakvo je stanje ispred stadiona na nešto više od sat vremena do početka utakmice:

18:12 - Crveno-beli će pokušati da dođu do šeste uzastopne duple krune, dok sa druge strane Novosađani žele prvi trofej u ovom takmičenju posle šest godina.

18:00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen finalu Kupa Srbije u kom se sastaju Crvena zvezda i Vojvodina.