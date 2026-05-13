Asvel ostaje u Evroligi. Bilo je dosta spekulacija i priča oko toga da će da izađu iz takmičenja i da pređu u NBA Evropu, ali su se predomislili. Poslali su hitno saopštenje u kom su potvrdili da će ostati u elitnom takmičenju.

- Potvrđujemo privrženost Evroligi i želimo da ojačamo naše evropske ambicije. Pod vođstvom predsednika Tonija Parkera i Gaetana Milera saopštavamo da smo uradili dve ključne stvari za razvoj kluba. Ostajemo u Evroligi i najavljujemo dolazak novih strateških deoničara i želimo da se etabliramo među najveće evropske klubove - stoji u saopštenju.

Ovo znači da bi Monako mogao da bude izbačen iz lige. Burg je u finalu Evrokupa pobedio Bešiktaš i na taj način je obezbedio mesto u Evroligi. Međutim, ima finansijske poteškoće i nema sve uslove da igra sa najjačima. Ako uspe da reši to i potvrdi učešće u Evroligi to će značiti da Monako ispada iz takmičenja.



