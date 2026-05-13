Košarkaški klub Budućnost saopštio je danas da ne želi da igra u Dubaiju utakmice polufinala ABA lige.

- Uvažavajući termin treće utakmice četvrtfinala ABA lige, kao i mogućnost da se polufinalna serija protiv ekipe Dubai organizuje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, KK Budućnost je obavio konsultacije sa kompletnim igračkim kadrom i stručnim štabom. Posle razgovora sa igračima i članovima stručnog štaba, klub je došao do zaključka da, u slučaju da se utakmica polufinala ABA lige protiv ekipe Dubai bude igrala u UAE, ne bi bio u mogućnosti da sastavi tim u punom kapacitetu, jer određeni broj igrača i članova stručnog štaba ne želi da putuje u područje u kojem je, nažalost, svakodnevno moguće dešavanje okolnosti koje bi mogle ugroziti normalno funkcionisanje tima tokom putovanja, boravka i samog odigravanja utakmice - stoji između ostalog u saopštenju Budućnosti.

Dubai je bio najbolji u regularnom toku sezone i ima prednost domaćeg terena sve do kraja plej-ofa, ali je u poslednja dva meseca, zbog dešavanja na Bliskom istoku, sve domaće utakmice igrao u Sarajevu ili Zenici.