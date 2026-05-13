Kako saznaje "Jutarnji list", došlo je do žestokog obračuna između Bed Blu Bojsa i Armade, navijača zagrebačkog Dinama i Rijeke, koji su krenuli u Osijek na finale Kupa Hrvatske.

Zbog tuče su privremeno zatvorene naplatne rampe, što je dovelo do formiranja dugačkih kolona automobila. Policija je brzom reakcijom izolovala pripadnike dveju grupa i na kratko zatvorila saobraćaj prema Lipovcu, usled čega se stvorio zastoj dug četiri kilometra.

Navodno je tokom intervencije upotrebljen i suzavac, ali za te navode još uvek nema zvanične potvrde.

Finale Kupa Hrvatske između Dinama i Rijeke je na programu od 18 časova.