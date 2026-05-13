Fudbaler Partizana Nemanja Trifunović, vratio se ekipnim treninzima i stavio na raspolaganje Srđanu Blagojeviću, saznaje Meridian sport.

Mladi napadač je na utakmici protiv Vojvodine u Novom Sadu zadobio povredu koja ga je odvojila van terena, zbog čega je njegov povratak na teren do kraja sezone ozbiljno doveden u pitanje. Povreda zadnje lože nije dovoljno zalečena, što ga je odvojilo od terena i spekulisalo se da je za njega sezona završena.

Trifunović je proteklih dana trenirao individualno, ali u međuvremenu se oporavio i priključio ostatku tima u izvršavanju svakodnevnih obaveza, pa ne bi bilo iznenađenje da se nađe u protokolu za naredne izazove i pojača redove aktuelnog vicešampiona.

Povreda jeste prošlost, ali Trifunović je dugo van takmičarskog ritma i očekuje se da ima doziranu minutažu.

Partizan do kraja sezone ima da odigra još dve utakmice u Superligi Srbije. Crno-beli će najpre u nedelju od 16 časova gostovati Čukaričkom na Banovom brdu, a onda će na svom stadionu dočekati Radnik iz Surdulice. Tim iz Humske će se do kraja šampionata boriti sa Vojvodinom za drugo mesto na tabeli, a povratak Trifunovića svakako predstavlja veliko pojačanje.