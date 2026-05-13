Iskusni nemački golman pristao je i na smanjenje plate, pa će njegov novi jednogodišnji ugovor na bruto nivou iznositi 20 miliona evra. Time je još jednom pokazao koliko mu znači ostanak u klubu čiji je simbol već više od decenije.

Nojer je u Minhen stigao 2011. godine i od tada postao jedan od najvažnijih igrača u istoriji bavarskog giganta. Tokom perioda provedenog u Bajernu osvojio je čak 31 trofej i ostavio neizbrisiv trag u evropskom fudbalu.

Čak 13 puta bio je šampion Nemačke, pet puta podizao je trofej nacionalnog kupa, dok je u dva navrata osvajao Ligu šampiona i pokoravao Evropu sa Bavarcima.

Uprkos godinama i problemima sa povredama u prethodnom periodu, Bajern i dalje veruje svom kapitenu, koji će i naredne sezone biti jedan od lidera ekipe iz Minhena.

Činilo se da će odluka biti drugačija i da Nojer neće više nositi dres ovog tima, ali... Na kraju je pala drugačija odluka i kapiten neće menjati sredinu sledeće sezone.