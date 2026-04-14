Iskusni nemački golman Manuel Nojer i dalje brani na vrhunskom nivou, iako je zakoračio u petu deceniju života. Nedavno je to još jednom dokazao sjajnom partijom protiv Reala Madrida, gde je bio među najzaslužnijima za pobedu Bajerna od 2:1 na „Santijago Bernabeu“, pa je zasluženo poneo priznanje za igrača utakmice.

Ipak, kako stvari stoje, saradnja sa bavarskim velikanom bliži se kraju, pošto mu ugovor ističe na leto i nema nagoveštaja da će biti produžen. Iako bi mnogi u tim godinama razmišljali o penziji, Nojer nema takve planove i želi da nastavi karijeru.

Kao moguća sledeća destinacija pominje se Brajton, koji navodno pokazuje najveće interesovanje. Premijerligaški klub bi navodno mogao da ostane bez prvog golmana, pa nemački trener Fabijan Hirceler vidi legendarnog sunarodnika kao idealno rešenje među stativama.

Nojer iza sebe ima impresivnu karijeru- branio je za Šalke i Bajern, sa kojim je osvojio brojne trofeje, uključujući i dve titule u Ligi šampiona. Za reprezentaciju Nemačke upisao je više od 120 nastupa i bio ključni deo tima koji je osvojio Svetsko prvenstvo 2014. godine.