Menjaju se superligaški treneri u samom finišu sezone. Marko Neđić je promovisan u Nišu, kao novi stručni štab Radničkog, Tomislav Sivić će uskoro na klupu TSC-a, a čini se da je i Radnički 1923 našao rešenje.

Kako piše “Sport klub” – preuzeće ih Slavko Matić.

Navodno je dogovor postignut, i Matić će u utorak biti promovisan kao novi šef struke Kragujevčana koji će se boriti za opstanak u finišu sezone.

Matić je imao spasilačku misiju i u Novom Pazaru, koju je uspešno odradio, a vodio je i TSC. Prošlog leta je napustio Bačku Topolu, i zatim otišao u Bugarsku.