Austrijski veteran iz redova Crvene zvezde Marko Arnautović ostvario je u poslednjih nekoliko meseci dve velike fudbalske želje. Napadač srpskih korena zaigrao je za svoje voljene crveno-bele iz Beograda, postigao gol u večitom derbi, da bi kao šlag na torti sa reprezentacijom Austrije došao plasman na Svetsko prvenstvo.

Arnautović u nedelju proslavlja 37. rođendan, rekorder je Austrije po odigranim mečevima (132 utakmice) i broju golova (47), pa će Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi nesumnjivo biti kruna njegove bogate karijere.

- Bili smo triput na Evropskom prvenstvu, ali nismo na Mundijalu. Ostvariću svoje snove i biće to moje poslednje utakmice za državni tim - rekao je Marko Arnautović, koji je debitovao sa 19 godina.