Čuveni fudbaler Liverpula Keni Dagliš (73), potvrdio je da mu je dijagnostikovan kancer i da se trenutno nalazi na lečenju.

Čuveni "Kralj Keni" vest je podelio putem društvenih mreža, ali na prilično neobičan način. Naime, on je greškom objavio informaciju koju je planirao da zadrži u privatnosti, pa je nakon toga odlučio da se zvanično obrati javnosti i razjasni situaciju.

U svom stilu, Dagliš se našalio na svoj račun, uprkos ozbiljnosti situacije.

- Kao što je moj nenamerni post na društvenim mrežama nagovestio, trenutno sam na lečenju od raka. Za razliku od mog korišćenja mobilnog telefona, lečenje ide veoma dobro - poručio je Dalgliš.

On je objasnio da je želeo da cela situacija ostane u krugu porodice, ali da su ga "beskorisne tehnološke veštine" primorale da izađe u javnost.

- Očigledno nisam nameravao da ovo postane javna stvar, pa bih cenio ako bi se poštovala privatnost moje porodice i mene. Kao i uvek, hvala divnom medicinskom osoblju koje je pokazalo neverovatnu negu i diskreciju, ne samo prema meni, već i prema mnogim drugima - dodao je legendarni Škot.

Fudbalski klub Liverpul odmah se oglasio povodom vesti o zdravstvenom stanju svoje najveće legende.

- Podrška, najbolje želje i ljubav svih u fudbalskom klubu Liverpul su, i nastaviće da budu, uz Ser Kenija i njegovu porodicu - napisali su iz Liverpula.