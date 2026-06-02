On se obradio navijačima Bosne i Hercegovine.

-Dok se polako spremamo za put na Svetsko prvenstvo, osećam potrebu da vam kažem jedno veliko hvala. Hvala za svaki trenutak ljubavi koji smo osetili ovih dana u Sarajevu. Hvala za podršku koju ste nam pružili na utakmici protiv Severne Makedonije, za atmosferu koju ste stvorili, za energiju koju ste doneli i za ljubav koju ste pokazali prema ovoj reprezentaciji.

Posebno se osvrnuo na otvoreni trening na Grbavici.

-Hvala i svima koji su došli na otvoreni trening na Grbavicu. Pogled sa terena na pune tribine i toliko nasmejanih lica nešto je što ćemo dugo nositi sa sobom. Nije mala stvar imati priliku da predstavljaš Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svetskoj fudbalskoj pozornici. Za mene lično biti deo ove priče i drugi put nositi dres svoje zemlje na Svetskom prvenstvu velika je čast, ali i odgovornost koju osećam svakoga dana.

Za kraj je imao više nego jasnu poruku.

-Znamo odakle dolazimo, znamo koliko je ljudima u Bosni i Hercegovini stalo do ove reprezentacije i upravo zato daćemo sve od sebe da vas i nas učinimo ponosnima. Pred nama je ostvarenje sna koji smo dugo čekali. Idemo zajedno, kao i uvek. Vi uz nas, a mi za Bosnu i Hercegovinu. Vidimo se na Svetskom prvenstvu.