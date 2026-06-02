On se osvrnuo na stanje u reprezentaciji Srbije i šta sve muči Veljka Paunovića...

-Veljko je možda malo zatečen, mora da izdefiniše u glavi neke stvari kako treba da se postave. Junski termin je najgori. Igrači su umorni, neki igrači nemaju izdefinisan status za narednu godinu. Normalno je da se pojavi veliki broj otkaza. Svako u tom periodu ima neki problem. Veljko je došao u situaciju da iz velike grupe igrača traži rešenje. Voleo bih da ima podršku vas medija, da ga sačekamo. Da ima prostora da sprovede svoju zamisao - jasan je Ljubiša Tumbaković u emssiji "Super indirektno".

Ljubiša Tumbaković je selektor Srbije bio od jula 2019. godine do decembra 2020. Vodio je „orlove“ na 14 utakmica, a imao je skor od šest pobeda, te po četiri remija i poraza.

Paunović je imao mnogo problema da sastavi spisak za ove dve prijateljske utrakmice. Posle poraza od Zelenortski ostvrva (3:0), jasno je da će ovaj mešani sastavi imati mnogo muke u Meksiku na narednoj utakmici.

Jasno je da je potrebno strpljenja, ali i da selektora Paunovića čega mnogo težak posao.