Zlatko Dalić je potvrdio konačan spisak reprezentativaca za predstojeće Svetsko prvenstvo, a najvažnija vest za hrvatske navijače jeste da nije bilo potrebe za bilo kakvim korekcijama.

Još sredinom maja selektor je objavio listu od 26 igrača na koje računa za Mundijal, ostavljajući mogućnost naknadnih promena ukoliko dođe do povreda ili drugih nepredviđenih okolnosti. Kako se turnir približava, a do početka je ostalo još svega desetak dana, postalo je jasno da će Dalić ostati veran prvobitnom izboru.

Hrvatska reprezentacija trenutno se nalazi u Rijeci, gde brusi formu za ono što je očekuje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na Svetskom prvenstvu Hrvatsku očekuje izazovna grupna faza. Dalićev tim nalazi se u grupi sa Engleskom, Panamom i Ganom.

Spisak reprezentacije Hrvatske za Mundijal:

Golmani:

Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Ivo Pandur (Hal), Dominik Kotarski (Kopenhagen)

Defanzivci:

Josip Stanišić (Bajern), Joško Gvardiol (Mančester siti), Josip Šutalo (Ajaks), Luka Vušković (Hamburger), Duje Ćaleta Car (Sosijedad), Martin Erlić (Midtjiland), Kristijan Jakić (Augzburg), Martin Pongračić (Fiorentina)

Vezisti:

Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Mančester siti), Martin Baturina (Komo), Petar Sučić (Inter), Luka Sučić (Sosijedad), Mario Pašalić (Atalanta), Toni Fruk (Rijeka), Lovro Majer (Volfzburg), Nikola Vlašić (Torino), Nikola Moro (Bolonja)

Napadači:

Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hofenhajm), Ante Budimir (Osasuna), Igor Matanović (Frajburg), Petar Musa (Dalas)