Bio je ovo istorijski trenutak za turnir, jer su Sabalenka i Osaka odigrale prvi ženski meč u noćnom terminu na stadionu "Filip Šatrije" u poslednje tri godine. Iako je Japanka "eksplodirala" na samom početku i povela sa 2:0 iskoristivši duplu servis grešku protivnice, Sabalenka je brzo pokazala zašto je trenutno najdominantnija sila u ženskom tenisu.

- Ona je sjajna igračica, igra super-agresivan tenis. Srećna sam što sam uspela da joj uzvratim pritisak. Neverovatno je igrati noćnu sesiju pred svima vama. Prezadovoljna sam servisom i generalno svojim nastupom danas - rekla je Sabalenka na terenu, pre nego što je zaplesala i izmamila ovacije sa tribina.

Nije joj bilo prijatno, videlo se da je stegnuta, ali naravno da nije propustila priliku da napravi šou. Igrala je i tako dobila ogroman apaluz, uspela je da "zapali" masu:

Sabalenka nekako uvek uspe da bude u centru pažnje...