U prvom meču koji se igra danas od 14 časova sastaće se Aleksandar Zverev, prvi favorit za osvajanej trofej u Parizu i Rafael Hodar, nakon njih na teren izaći Žoao Fonseka, koji je eliminisao Kaspera Ruda, i Jakub Menšik.
U sredu će Feliks Ože Alijasim odmeriti snage sa Flavijom Kobolijem, 14. igračem planete, dok se u poslednjem paru sastaju Mateo Beretini i Mateo Arnaldi. Italijani imaju čak tri predstavnika, a jednog ćemo videti sigurno u polufinalu.
Sve oči su sad uprte u Zvereva, jer će biti veliko iznenađenje ako se konačmno ne domogne trofeja. Mada, s obzirom na to da su senzacije obeležile ovogodišnji Rolan Garos, ništa više ne može da čudi.
U glavnom turniru ovogodišnjeg Roland Garosa našlo se pet bivših grend slem šampiona, ali nijedan nije uspeo da dočeka drugu nedelju takmičenja i prođe u osminu finala.
ČETVRTINALE RG
Utorak
Aleksandar Zverev - Rafael Hodar 14.00
Žoao Fonseka - Jakub Menšik 20.15
Sreda
Feliks Ože Alijasim - Flavio Koboli
Mateo Beretini - Mateo Arnaldi
