Prva teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale Rolan Garosa pošto je u osmini finala savladala Naomi Osaku rezultatom 7:5, 6:3.

Iako konačan rezultat sugeriše rutinsku pobedu, Osaka je pružila snažan otpor, posebno u prvom setu, u kojem je dugo držala korak sa favorizovanom Beloruskinjom. Ipak, Sabalenka je u završnici pokazala zbog čega se nalazi na vrhu WTA liste i uspela da prelomi set u svoju korist.

U drugom meču kontrolisala je dešavanja na terenu, nije dozvolila Japanki da se vrati u susret isigurno je privela posao kraju.

U borbi za plasman u polufinale Sabalenku očekuje duel protiv Dijane Šnajder, koja je ranije tokom dana izborila mesto među osam najboljih teniserki turnira.