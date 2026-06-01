Košarkaši Bajerna iz Minhena, pobedili su Bon u drugoj utakmici nemačkog prvenstva, rezultatom 91:69 i tako poveli sa 2:0 u seriji.

Bajern se malo opekao u prvoj utakmici ove dve ekipe, kada je dopustio rivalu da vodi sve do poslednje deonice, a očigledno je i Svetislav Pešić, kao i njegov ceo tim izvukao pouke iz toga, zbog čega su sada demolirali protivnika.

Tim iz Minhena je imao prednost od 50:27 na poluvremenu, pa je već tu bilo jasno u kojem smeru ide ova utakmica.

Uspeo je Bon malo da smanji tokom trećeg kvartala, ali je Bajern sve vratio u poslednjih 10 minuta.

Najbolji kod Bajerna bio je Ksavijer Rejtan Mejs sa 20 poena, Oskar Da Silva je dodao 17, Neno Dimitrijević 13, a Ajzea Majk 10 poena. Kod Bona je Komiter imao 18 poena, a Aminu 16.