Košarkaši Bajerna večeras od 20:30 gostuju Barseloni, a to će biti poslednji meč Svetislava Pešića u Evroligi.

Ipak, poslednje izjave govore da bi možda ponovo mogao da bude selektor reprezentacije Srbije.

- Osvojio sam sva FIBA takmičenja u svim kategorijama – evropska, svetska, kadetska, juniorska, seniorska… Sve!. Preuzeo sam reprezentaciju Srbije da osvojim Olimpijske igre. Imali smo veliku priliku da pobedimo Sjedinjene Države, ali smo izgubili u poslednja dva minuta. Osvojili smo bronzu, ali to je ono što mi nedostaje… Mada nikad se ne zna - zagonetan je bio Pešić.

Govorio je i o Nikoli Jokiću.

- Kada ljudi pričaju o velikim igračima, neki misle da se pobeđuje talentom. Definitivno ne. Mesi? Mesi trenira. Bodiroga? Dolazio je poslednji na trening, a odlazio prvi. Ali ako je trenirao sat, sat i po—koliko god—sve su bile lopte u košu. U igri 3 na 3, 4 na 4… šta god: uvek da se pobedi. Ili Jokić, na primer. Fenomen. Svi pričaju o njegovim statistikama, ali Nikola Jokić je najbolji igrač na svetu kada je u pitanju igranje za tim. Nikada nisam video igrača koji sve radi za tim kao on – pre, tokom i posle treninga. Ne samo na utakmicama. Sat i 45 minuta pre treninga reprezentacije već je bio u sali. Trenirali smo sat i po, a kada bi svi završili, on bi nastavio da trenira. Ako trening nije važan, onda nemoj da treniraš. Ali mora da se trenira. Talenat je talenat, ali ako ne radiš, može postati teret.

Posebnu emociju ima prema Barseloni.

- Ne mogu da kažem da će ova utakmica biti kao svaka druga. Da, bio sam i u drugim timovima, kao što su Valensija ili Đirona. Ljudi to ponekad zaborave, ali osvojili smo Kup Katalonije, jedan evropski trofej i igrali sjajnu košarku. Isto i u Valensiji, ali Barselona je za mene nešto posebno - rekao je Pešić.