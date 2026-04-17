Karlos Alkaraz je odlučio da preskoči predstojeći Masters u Madridu. Španski teniser će tako propustiti još jedan turnir na šljaci nakon što se ove nedelje povukao iz Barselone.

Drugi reket sveta se danas obratio navijačima, ali nije obrazložio zbog čega se odlučio na ovakav potez. On će tako drugu godinu zaredom propustiti turnir u španskoj prestonici koji je osvajao 2022. i 2023. godine.

- Postoje neke vesti koje je neverovatno teško saopštiti. Madrid je dom, jedno od najposebnijih mesta u kalendaru za mene, i zato me toliko boli što ne mogu da igram ovde drugu godinu zaredom. Posebno me boli što ne mogu da budem pred svojim navijačima, na turniru koji je tako poseban. Hvala vam na kontinuiranoj podršci i nadam se da ćemo se uskoro videti - poručio je Alkaraz.

Podsetimo, Karlitos se povukao sa turnira u Barseloni zbog povrede desnog ručnog zgloba i najverovatnije je da je to i razlog što ga neće biti ni u Madridu, kako bi se u potpunosti oporavio za Rim i naravno za Rolan Garos.

Ranije u toku dana je od Madrida odustao i Novak Đoković, tako da će turnir biti značajno manje atraktivan.