Nadali su se navijači, ali... Novak Đoković neće igrati u Madridu. Sada je sve jasno.

- Madrid, nažalost neću moći da se takmičim na Masters turniru u Madridu ove godine. Nastavljam oporavak kako bih se vratio na teren uskoro. Vidimo se uskoro - napisao je Đoković.

Dan ranije je bilo jasno da ovkao nešto može da se desi.

-Imam manju povredu - rekao je Đoković.

Srbin inače ubrzano radi na oporavku od povrede ramena, dok se priprema za novi pokušaj osvajanja Grend slem titule.

Ostaje da se vidi kada će ponovo Nole na teren...