Novak Đoković je morao da povuče ovaj potez...

- Madrid, nažalost neću moći da se takmičim na Masters turniru u Madridu ove godine. Nastavljam oporavak kako bih se vratio na teren uskoro. Vidimo se uskoro - napisao je Đoković.

Srpski teniser najavio je da bi do ovakvog epiloga moglo doći, ali su se svi nadali da povreda više nije tako strašna, posebno što su se i pojavili snimci na kojima je Đoković trenirao u Madridu.

Ipak, očigledno je da neće ništa da rizikuje kako bi se na što boji način pripremio za drugi grend slem u sezoni, Rolan Garos.