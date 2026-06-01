Jedan od glavnih favorita za osvajanje predstojećeg Svetskog prvenstva reprezentacija Franuske mogla bi da ostane bez veoma važnog aduta.

Jedan od najboljih štopera na svetu Vilijam Saliba pogoršao je povredu sa kojom je odlučio da nastupi u finalu Lige šampiona za svoj Arsenal protiv Pari Sen Žermena.

Prema navodima portala “Footmercato”, Saliba bi trebalo da pauzira nekoliko nedelja, što znači da izvesno ne bi mogao da nastupi u prvoj fazi Mundijala.

Saliba je do sada odigrao 31 utakmicu za nacionalni tim, a profilisao se kao starter u tandemu sa Dajom Upamekanom.