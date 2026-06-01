Fudbalska reprezentacija Hrvatske objavila je konačan spisak igrača na koje računa za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Zlatko Dalić izabrao je 26 igrača za prestojeći Mundijal. Luka Modrić će poslednji put na velikom takmičenju predvoditi "vatrene", a pored nekih novih generacija tu su i Ivan Perišić, Mateo Kovačić, Dominik Livaković...

Golmani: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Ivor Pandur (Hal), Dominik Kotarski (Kopenhagen),

Defanzivci: Josip Stanišić (Bajern), Joško Gvardiol (Mančester Siti), Josip Šutalo (Ajaks), Luka Vušković (Hamburg), Duje Ćaleta Car (Real Sosijedad), Martin Erlić (Midtilend), Kristijan Jakić (Augsburg), Martin Pongračić (Fjorentina),

Vezisti: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Mančester Siti), Martin Baturina (Komo), Petar Sučić (Inter), Luka Sučić (Real Sosijedad), Mario Pašalić (Atalanta), Toni Fruk (Rijeka), Lovro Majer (Volfsburg), Nikola Vlašić (Torino), Nikola Moro (Bolonja),

Napadači: Ivan Perišić (PSV Ajndhoven), Andrej Kramarić (Hofenhajm), Ante Budimir (Osasuna), Igor Matanović (Frajburg), Petar Musa (Dalas).