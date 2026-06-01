Meč osmine finala Rolan Garosa između Žoaa Fonseke i Kaspera Ruda obeležila je skandalozna sudijska odluka u taj-brejku drugog seta.

Fonseka je odigrao forhend, ali je neko iz publike viknuo "aut", tako da je zvučao kao sudija.

Sudija je došla da proveri trag, rekavši da je loptica unutra. Ipak, "hok-aj" na TV-u pokazao je kasnije da je zapravo bio aut.

Fonseka je slavio sa 3:1 u setovima i prošao u četvrtfinale, a Rud se osvrnuo na spornu situaciju.

- Forhend koji je odigrao bio je na samoj liniji, mogao je da bude i unutra i napolju. Očigledno, dosuđeno je da je bio dobar. Tako da, da sam dobio taj set, možda bih vodio sa 2-1... Umesto 0-2 u setovima, bilo bi 1-1. Tako da je to, očigledno, prava šteta za mene - rekao je Rud.

Dvostruki finalista Rolan Garosa je imao samo reči hvale za mladog Brazilca.

- Očekivao sam težak meč, i tako je i bilo. Nema mnogo slabosti u svojoj igri. Već je pobedio mnoge vrhunske igrače, uključujući Novaka pre dva dana. Njegova igra je zaista impresivna - kaže Rud.