Zahari Svajda je mogao ozbiljno da se povredi na Rolan Garosu..

Na samom početku meča četvrtog kola sa Flaviom Kobolijem, Amerikanac se zatrčao da sustigne loptu i – zakucao se u sudijsku stolicu.

Izgledalo je bolno. I jeste bilo, pošto je Svajda zatražio i medicinski tajm aut.

Svajda ima 23 godine, trenutno je 85. na svetu, a plasman u osmini finala Garosa dosad mu je najveći uspeh u karijeri i dogodio se tačno na prvu godišnjicu smrti njegovog oca.

Koboli je odma prišao da vidi da li je rival dobro...

Nije ovo prva bizarna situacija ove godine na Rolan Garosu, mnogo igrača se povredilo na ovako više nego bizarne načine...